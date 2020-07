O Corinthians confirmou, esta terça-feira, o fim do empréstimo do futebolista colombiano Yony González

«O Sport Club Corinthians Paulista comunicou ao SL Benfica, de Portugal, o retorno do atacante Yony González após o fim do empréstimo», refere o emblema brasileiro, em comunicado oficial, ao final desta tarde.

O jogador de 26 anos, que foi contratado pelo Benfica ao Fluminense, rumando depois de novo ao Brasil para o Timão, realizou quatro jogos oficiais neste clube. O Corinthians sustenta-se numa cláusula de utilização do atleta para não ter exercido a opção de compra.

«No contrato do atleta, havia uma cláusula de compra automática após cinco partidas disputadas, sendo que, até ao momento – devido à paralisação causada pela pandemia do coronavírus – González atuou em apenas quatro jogos», refere o comunicado do Corinthians, acrescentando que a direção «reavaliou a situação e decidiu não exercer a opção de compra».

De acordo com o emblema sul-americano, Yony realizou, esta terça-feira, o último treino junto do plantel.