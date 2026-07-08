Daley Blind está de regresso ao Ajax.

O experiente defesa-central assinou um contrato válido até junho de 2027, iniciando o terceiro ciclo no emblema de Amesterdão.

Daley Blind fez toda a formação no Ajax, de onde saiu em 2014 para representar o Manchester United. Regressaria em 2018 para mais quatro temporadas e meia em Amesterdão.

Depois de passagens por Bayern Munique (meio ano) e Girona (três épocas), regressa agora ao histórico emblema dos Países Baixos

Blind, de 36 anos, soma já 333 partidas pela equipa principal do Ajax, sendo um dos atletas que mais vezes entrou em campo pelo clube.

Na última temporada, ao serviço do Girona, disputou 31 jogos.

Daley Blind é a terceira contratação do Ajax, depois do defesa-esquerdo Caio Henrique e do médio Jano Monserrate terem sido oficializados.