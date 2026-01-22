Edin Dzeko foi anunciado nesta quinta-feira como novo jogador do Schalke, da 2.Bundesliga. O avançado bósnio ingressou no clube num contrato de seis meses, para atacar a subida à primeira divisão alemã.

Após uma primeira metade de temporada quase incógnita na Fiorentina, com dois golos em 18 jogos, Dzeko quer manter-se em boa forma para levar a Bósnia-Herzegovina ao Mundial 2026. Por isso, rescindiu com o clube italiano.

«Desde o momento em que surgiu o interesse, observei o Schalke de perto e assisti a vários jogos. As minhas conversas com o clube, com o treinador Miron Muslic e, claro, com Nikola Katic, entre outros, foram muito positivas», explicou Dzeko, referindo dois compatriotas.

«É impressionante ver como a equipa se desenvolveu nesta temporada, após alguns anos difíceis. Agora, quero dar tudo de mim para que possamos ter sucesso juntos na segunda metade da campanha. Estou muito ansioso pelo meu primeiro jogo em casa, com lotação esgotada na VELTINS-Arena», pediu o bósnio.

O atleta de 39 anos vai vestir a camisola dez no clube alemão. É um regresso àquele país após uma passagem bem sucedida no Wolfsburgo no início de carreira, saindo depois para o Manchester City por 37 milhões de euros.