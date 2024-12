O médio Gabriel Pires, que esteve ligado ao Benfica entre 2018 e 2023, vai prosseguir a carreira na Grécia.

O jogador de 31 anos foi oficializado como reforço do Panserraikos, 10.º classificado do campeonato helénico, num contrato de um ano.

Com formação no Vasco e passagens por vários emblemas italianos, Gabriel chegou à Luz após uma experiência nos espanhóis do Leganés. Depois de conquistar um campeonato em três temporadas no Benfica, foi cedido ao Al Gharafa, Botafogo e, no último ano, fez apenas oito jogos pelo Fluminense.