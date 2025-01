Jonathan Ikoné é o mais novo reforço do Como, por empréstimo com opção de compra da Fiorentina até ao final da temporada.

«O estilo dinâmico de jogo, a versatilidade e a experiência de Jonathan no futebol de primeira linha serão inestimáveis ​​para nós. A habilidade que tem para quebrar defesas e criar oportunidades alinha-se perfeitamente com a nossa filosofia de ataque», comentou o treinador do clube, Cesc Fàbregas, sobre a transferência.

Já o atleta de 26 anos, internacional por França, afirmou estar «muito feliz» por se juntar ao clube italiano e confessa que a conversa que teve com Fàbregas foi fundamental para a mudança.