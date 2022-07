O lateral-esquerdo Jonathan Silva, que entre 2014 e 2018 esteve ligado ao Sporting, foi cedido pelo Getafe ao Granada, anunciaram ambos os clubes nesta terça-feira.

O empréstimo do internacional argentino é válido até ao final da temporada e, de acordo com a imprensa espanhola, está relacionado com a transferência já confirmada de Luis Milla para os azulones.

Jonathan Silva, de 28 anos, realizou 11 jogos na última época.