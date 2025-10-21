O Bayern Munique anunciou a renovação de contrato com Vincent Kompany.

O treinador belga de 39 anos, que estava vinculado aos bávaros até 2027, prolongou a ligação, agora válida até 2029.

Kompany chegou ao Bayern no verão de 2024 e na primeira época recuperou a Bundesliga perdia no ano anterior para o Bayer Leverkusen. Nesta temporada leva 11 vitórias em 11 jogos e a Supertaça alemã já conquistada.

O Bayern Munique, recorde-se, é adversário do Sporitng na Liga dos Campeões. As duas equipas vão defrontar-se a 9 de dezembro na Alemanha.

