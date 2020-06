O Liverpool anunciou esta terça-feira que renovou contrato com Adam Lallana... por um mês.

O internacional inglês terminava contrato com os reds no final de junho, mas aceitou ampliar o vínculo por mais 30 dias para poder terminar a época, que se estendeu devido à pandemia de covid-19.

Na mesma nota, de resto, o Liverpool confirma que o médio de 32 anos irá abandonar Anfield no final da época, depois de seis anos de ligação à equipa orientada por Jurgen Klopp.

«Estou muito satisfeito por ter a oportunidade de terminar esta temporada – significa muito para mim e para a minha família», disse Lallana, ao site do clube.

