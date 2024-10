Agora é oficial. Mario Balotelli foi anunciado nas plataformas oficiais do Génova, clube italiano que disputa a Serie A. O experiente avançado assina a custo zero porque estava sem ligação. É agora colega do avançado português Vitinha, que está lesionado, até ao final da época.

O último emblema representado por Balotelli foi o Adana Demirspor, da Turquia, onde teve 16 jogos e sete golos marcados. Em Itália, Balotelli jogou no Monza, Brescia, AC Milan e Inter de Milão.

Longe dos seus melhores anos, o internacional italiano (34 anos) venceu um prémio Golden Boy e esteve na equipa ideal do Euro 2012. Ganhou uma Liga dos Campeões com José Mourinho e títulos em Itália e Inglaterra.