O Norwich garantiu a contratação do futebolista grego Christos Tzolis para as próximas cinco temporadas, até ao verão de 2026. O acordo foi confirmado esta quinta-feira.

Tzolis, de 19 anos, brilhou na época passada na equipa principal do PAOK Salónica, tendo feito 15 golos em 46 jogos que disputou, ajudando à conquista da Taça da Grécia.

O jovem avançado/extremo, oito vezes internacional pela seleção principal helénica, foi titular no início da época 2020/2021 no jogo ante o Benfica, no caminho para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Depois de duas épocas como sénior no PAOK, Tzolis tem agora uma nova aventura, no clube recém-promovido à Premier League inglesa. Os valores do acordo não foram revelados.