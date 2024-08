O Leipzig garantiu o empréstimo (sem opção de compra) de Xavi Simons por mais uma temporada, informou esta segunda-feira o clube alemão.

O médio de 21 anos já tinha sido cedido na última época ao Leipzig e, ainda durante a participação no Europeu, foi associado a uma possível transferência para o Bayern. Contudo, vai continuar às ordens de Marco Rose, tendo exames médicos marcados ainda para esta segunda-feira.

A partir de agora, o internacional neerlandês vai usar a camisola 10.

Xavi Simons somou 23 contribuições para golo (10 golos e 13 assistências) em 43 partidas na última temporada. Formado no Barcelona e no PSG, também já passou, enquanto sénior, no PSV.