A Sampdoria renovou contrato com o futebolista Fabio Quagliarella por mais uma época. O avançado fica ligado ao clube até 30 de junho de 2022.

Quagliarella, que é um dos poucos avançados do futebol italiano ainda no ativo e que começou a carreira de sénior ainda antes de 2000, está no clube onde joga o português Adrien Silva desde meados da época 2015/2016.

Com esta renovação, o internacional italiano, nascido em janeiro de 1983, garante pelo menos que vai jogar futebol até aos 39 anos.