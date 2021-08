O futebolista espanhol Víctor Chust é reforço do Cádiz, por empréstimo do Real Madrid. O acordo foi oficializado na manhã desta terça-feira.

Chust vai jogar no clube que disputa a primeira liga espanhola em 2021/2022 depois de uma temporada em que fez a estreia na equipa principal do Real Madrid: alinhou em três jogos pelo plantel principal do clube da capital em 2020/2021, além de em 14 na equipa B.

O central de 21 anos fez quase toda a formação no Real Madrid, tendo ainda passagem pelas camadas jovens do Valência. Nas seleções jovens, conquistou um Europeu sub-17 e um Europeu sub-19.