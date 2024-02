Ricardo Soares renovou contrato com o Beijing Guoan até 2025, informou o clube.



O treinador de 49 anos trocou o Estoril pelo futebol chinês no verão de 2023. Ao serviço do emblema da capital da China, o português conseguiu o registo de 12 vitórias, três empates e seis derrotas em 21 jogos e venceu o prémio de treinador do mês da Liga por uma vez.



Antes de chegar ao Beijing Guoan, Ricardo Soares passou por clubes como Caçadores das Taipas, Lixa, Felgueiras 1932, Ribeirão, Vizela, Desp. Chaves, Desp. Aves, Académica, Sp. Covilhã, Moreirense, Gil Vicente, Al Ahly e Estoril.