O Sassuolo confirmou a contratação do avançado uruguaio Nicolás Schiappacasse. O avançado de 21 anos chega do Atlético de Madrid a título definitivo. Na última temporada, Schiappacasse esteve emprestado ao Famalicão, mas acabou por realizar apenas cinco jogos.

O jogador uruguaio vai experimentar o segundo clube italiano na carreira, depois de ter passado metade da temporada 2018/19 ao serviço do Parma. Formado no River Plate, chegou ao Atlético de Madrid ainda com idade de júnior e passou, também, pelo Rayo Majadahonda, por empréstimo dos colchoneros.