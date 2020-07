O internacional português Rony Lopes vai jogar no Nice por empréstimo do Sevilha na próxima temporada. Os dois clubes confirmaram, esta quarta-feira, o acordo pelo extremo de 24 anos.

O Nice fica com opção de compra pelo jogador no final da temporada 2020/2021, de acordo com a informação comunicada pelos dois emblemas.

Trata-se de um regresso de Rony Lopes a França, país no qual conhece o terceiro clube, depois de ter alinhado no Lille e no Mónaco.

O jogador, que fez formação no Benfica e no Poiares e despontou na formação nos ingleses do Manchester City, primeiro clube sénior, realizou 14 jogos pelo Sevilha na última temporada.