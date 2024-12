Nos últimos dias, Mohamed Salah tem sido associado ao Paris Saint-Germain. Um nome de grande calibre em final de contrato (como o próprio tem recordado, aliás, em intervenções à imprensa), o futuro do egípcio é incerto e gera especulação.

Ainda por cima, Salah está em grande forma. Marcou 13 golos e deu 11 assistências esta época, com o Liverpool em primeiro lugar na Premier League.

Após estas notícias, Nasser Al-Khelaifi, famoso presidente do PSG, rejeitou ter interesse em Salah à Sky Sports alemã.

«Isso não é verdade. Ele é um jogador fantástico, incrível, mas nunca o considerámos, para ser sincero. Sabemos que todos os clubes adorariam tê-lo, mas esse boato é simplesmente falso», afirma.

No entanto, o qatari não exclui outras chegadas a Paris. «Se houver uma oportunidade, é claro que iremos explorá-la», rematou.

