O PSV anunciou a contratação de Ruben van Bommel, avançado de 20 anos que é filho de Mark van Bommel, ex-médio que brilhou com a camisola da equipa de Eindhoven.

Internacional sub-21 pelos Países Baixos, Ruben van Bommel, que atual a a partir de uma das faixas foi recrutado ao AZ Alkmaar, onde estava desde 2023/24, e assinou um contrato válido até 2030. «Jogar pela equipa principal do PSV é algo com que sempre sonhei», assumiu o jovem futebolista, que chegou a fazer parte da formação do PSV, em declarações aos meios do clube campeão da Eredivisie.

Mark, o pai, jogou no PSV entre 1999 e 2005 (quatro campeonatos conquistados), altura em que rumou ao Barcelona. Regressou ao clube mais tarde, em 2012, para a última época da carreira de futebolista. Enquanto treinador orientou o PSV entre 2018 e 2020.