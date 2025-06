O português Admar Lopes é o novo diretor para o futebol do Vasco da Gama, do Brasileirão. Lopes foi anunciado oficialmente na noite desta segunda-feira.

Aos 41 anos, Lopes encontrava-se livre no mercado há dois anos após cumprir as mesmas funções no Bordéus, na Ligue 2 francesa.

Antes disso, esteve no Boavista, em 2020/21. Admar Lopes trabalhou com Luís Campos no Mónaco e no Lille, de França, no departamento de prospeção dos clubes. Foi também observador no FC Porto.

Vasco da Gama é 15.º classificado do Brasileirão ao fim de 11 jornadas. Conta com o português Nuno Moreira no plantel, bem como Philippe Coutinho.