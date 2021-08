Messi, Messi e mais Messi.

Os adeptos do Paris Saint-Germain não falam de outra coisa nos últimos dias e nas últimas horas e, esta terça-feira, marcada pela chegada do futebolista argentino à capital de França, a loucura e o entusiasmo dos fãs não teve medida.

Do Aeroporto de Le Bourget até ao Parque dos Príncipes, passando um pouco por toda a capital gaulesa, centenas de adeptos do PSG saltaram, cantaram, gritaram por Messi e utilizaram foguetes e outros elementos pirotécnicos para festejar a iminente contratação do jogador de 34 anos, ex-Barcelona.