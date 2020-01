Christian Eriksen chegou esta segunda-feira a Itália para formalizar a transferência para o Inter de Milão.

O médio dinamarquês vai deixar o Tottenham de José Mourinho após seis temporadas e meia e numa altura em que entrava na reta final do contrato que o ligava aos Spurs.

Eriksen foi captado pelos jornalistas à chegada ao Aeroporto de Milão-Linate e depois foi visto no CONI, Comité Olímpico Nacional Italiano, na companhia de responsáveis dos nerazzurri e a interagir com os adeptos que o saudavam do lado de fora do edifício.

A oficialização da transferência deverá acontecer esta terça-feira.