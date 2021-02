Alexandre Pato está muito perto de se tornar reforço dos Orlando City, equipa da MLS na qual jogam os portugueses Nani e João Moutinho.

O anúncio ainda não é oficial, mas as redes sociais do clube encheram-se de publicações com patos nas últimas horas, dando a entender que a contratação do brasileiro está fechada.

Acha que o vídeo abaixo deixa dúvidas?