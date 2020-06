O Chelsea chegou a acordo com o Leipzig para a transferência do futebolista Timo Werner. O jogador de 24 anos vai ser reforço dos londrinos.

Os dois clubes confirmaram na manhã desta quinta-feira o acordo, pendente apenas dos exames médicos em Inglaterra, a partir do próximo dia 1 de julho. O Chelsea não revelou o contrato do germânico, nem os dois clubes os valores do negócio.

De acordo com a imprensa desportiva internacional, o negócio faz-se por 53 milhões de libras, cerca de 59 milhões de euros.

Werner ainda vai concluir a Bundesliga 2019/2020 ao serviço do Leipzig, uma vez que a última jornada, a 34.ª, está marcada para 27 de junho. Depois, ruma ao novo clube e à primeira experiência no estrangeiro.

Werner representou o Leipzig durante quatro épocas, estando na melhor da carreira nesta altura, a nível de golos. Já marcou 32 em 43 jogos e, se realizar as duas últimas jornadas da Bundesliga, chega aos 45 jogos, tantos quantos fez em 2017/2018 pelo mesmo clube.

Formado no Estugarda, onde subiu a sénior, Werner foi transferido para o Leipzig em 2016, ao fim de três anos no clube que o projetou no futebol alemão e europeu.