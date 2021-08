Com apenas uma jornada e meia da liga francesa já podemos falar em equipa sensação. O recém-promovido Clermont Foot, no seu primeiro jogo em casa, no primeiro escalão, bateu o Troyes, também de volta ao primeiro escalão, por 2-0 e saltou para o topo da classificação, com os mesmos pontos do que o Angers e do que o milionário Paris Sain-Germain.

Depois de ter ido vencer a Bordéus (2-0), na ronda inaugural, a equipa de Clermont-Ferrand voltou a vencer pelos mesmos números, depois do adversário ter ficado reduzido a dez, aos 33 minutos, por expulsão de Issa Kabore. Em vantagem numérica, a equipa da casa reclamou os três pontos na segunda parte com dois golos de Mohamed Bayo (53 e 65m).

Três pontos importantes tendo em conta que o Rennes não foi além de um empate na vista ao Brest (1-1) e em que o Montpellier também cometeu muitos erros defensivos na visita ao Reims (3-3).

Melhor esteve o Nantes que, depois do empate no Monaco (1-1), na primeira ronda, arrecadou agora a primeira vitória na receção ao Metz (2-0), com golos de Randal Muani (12m) e Ludovic Blas (49m).

Numa altura em que ainda faltam disputar dois jogos, restam, assim, apenas três equipas com o máximo de pontos ao fim de dois jogos.