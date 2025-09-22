Ali Koç deixou de ser o presidente do Fenerbahçe, após ser derrotado nas eleições do clube por Sadettin Saran. O empresário que pertence à família mais rica da Turquia abandona o clube ao fim de sete anos no cargo.

De acordo com o comunicado do emblema turco, Saran obteve 12.325 votos face aos 12.068 votos de Ali Koç.

No Fenerbahce, Ali Koç teve três treinadores portugueses. O primeiro deles foi Vítor Pereira, entre julho e dezembro de 2021. Mais tarde, foi Jorge Jesus a assumir a liderança da equipa durante toda a temporada de 2022/2023, na qual conquistou a Taça da Turquia.

José Mourinho, contratado pelo Benfica há menos de uma semana, foi o penúltimo treinador presidência de Koç, que recrutou Domenico Tedesco para suceder ao português. Orientou o Fenerbahce durante toda a época de 2024/2025, tendo sido despedido no começo da presente temporada, depois da eliminação no play-off da Liga dos Campeões frente ao Benfica.

Quando Mourinho foi apresentado no Benfica, o técnico considerou que foi um erro ter treinado o Fenerbahçe, declaração que motivou uma resposta azeda do então presidente do emblema turco.

Em resposta às declarações de Mourinho, Ali Koç afirmou que a contratação do português acabou por ser um erro para ambas as partes e estranhou a oficialização do técnico luso no Benfica, menos de um mês depois de o emblema encarnado ter eliminado o Fenerbahçe de Mourinho no play-off de acesso à Liga dos Campeões.

Ao longo dos sete anos na presidência do Fenerbahçe, Ali Koç viu o clube a conquistar apenas uma Taça da Turquia sob o comando técnico de Jorge Jesus.