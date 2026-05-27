O Zenit está em vias de fechar a contratação do ponta de lança brasileiro Felipe Augusto, do Trabzonspor, segundo apurou o Maisfutebol.

Alvo recente do Benfica, segundo palavras do próprio presidente do clube turco, o jovem avançado vai custar cerca de 16 milhões de euros aos russos.

Autor de 15 gols em 40 jogos na recém-terminada época, o brasileiro estava também na mira de outros clubes da Turquia, entre eles o Fenerbahce.

Felipe Augusto, de 22 anos, foi formado pelo Corinthians e ganhou destaque na Europa inicialmente a representar o Cercle Brugge, da Bélgica.