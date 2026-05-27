Internacional
Há 22 min
Alvo do Benfica para reforçar o ataque está a caminho do Zenit
Felipe Augusto vai ser vendido pelos turcos do Trabzonspor por aproximadamente 16 milhões de euros
Felipe Augusto vai ser vendido pelos turcos do Trabzonspor por aproximadamente 16 milhões de euros
O Zenit está em vias de fechar a contratação do ponta de lança brasileiro Felipe Augusto, do Trabzonspor, segundo apurou o Maisfutebol.
Alvo recente do Benfica, segundo palavras do próprio presidente do clube turco, o jovem avançado vai custar cerca de 16 milhões de euros aos russos.
Autor de 15 gols em 40 jogos na recém-terminada época, o brasileiro estava também na mira de outros clubes da Turquia, entre eles o Fenerbahce.
Felipe Augusto, de 22 anos, foi formado pelo Corinthians e ganhou destaque na Europa inicialmente a representar o Cercle Brugge, da Bélgica.
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