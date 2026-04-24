Morreu o antigo avançado da seleção nacional da Nigéria Michael Eneramo. Nesta sexta-feira, a NFF, a federação de futebol daquele país africano, comunicou o falecimento do antigo avançado de 40 anos.

Eneramo desmaiou e morreu em campo na província de Kaduna, durante um jogo amigável local em que tinha disputado toda a primeira parte. Segundo a mesma entidade, sofreu uma paragem cardíaca aos cinco minutos do início da segunda parte.

Eneramo era natural daquela província. Disputou dez jogos pela seleção nacional da Nigéria, entre 2009 e 2010.

«Isto é devastador. Fico sem palavras neste momento. Só posso rezar para que Deus lhe conceda o descanso eterno e também conceda aos seus entes queridos e à família do futebol nigeriano a força para suportar esta perda», afirmou o secretário-geral da NFF, Mohammed Sanusi, citado pelo sítio da entidade.

O avançado partilhou balneário com os portugueses Hugo Almeida e Manuel Fernandes em 2013, ao serviço do Besiktas. Teve passagens por outros clubes turcos como Basaksehir ou Sivasspor e ainda destacou-se no Esperance Tunis, da Tunísia.