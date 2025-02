A Federação Turca de Futebol anunciou, esta quarta-feira, que o dérbi entre Galatasaray e Fenerbahçe, a contar para a 25.ª jornada da Liga turca, será arbitrado por um juiz estrangeiro, cujo nome e nacionalidade não foram revelados.

O presidente da federação, Ibrahim Haciosmanoglu, justificou a decisão como forma de fazer «terminar o ruído» em torno da arbitragem, que esta época tem sido uma constante e, de «não colocar os árbitros turcos em posição difícil».

Esta temporada, o treinador português José Mourinho, tem sido um dos maiores críticos do trabalho das equipas de arbitragem. Recentemente, o técnico do Fenerbahçe chegou mesmo a afirmar que «em condições normais», a sua equipa estaria isolada na liderança do campeonato, «com oito ou nove pontos de vantagem»

Atualmente, o Fenerbahçe ocupa a segunda posição, seis pontos atrás do Galatasaray, que é o atual bicampeão e o clube mais titulado da Turquia, com 24 campeonatos conquistados.

Já o Fenerbahçe, apesar de ser o segundo clube com mais títulos (19), não vence o campeonato desde 2014, atravessando assim o maior jejum da história sem conquistas na liga.

O duelo mais aguardado de Istambul, entre Galatasaray e Fenerbahçe, está marcado para a próxima segunda-feira, às 17h, na casa do líder do campeonato.