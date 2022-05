A viver o ocaso da carreira no Galatasaray, Arda Turan recordou as etapas em Espanha, admitiu que teve dificuldades em dormir durante muitos anos e que não se cuidou como devia.



«Tenho problemas para dormir há vários anos, não consigo dormir bem. É uma confissão. Não me cuidei e o motivo é principalmente psicológico. Vivi momentos dos quais não consegui recuperar bem psicologicamente. Começava uma dieta e acabava dez dias depois. Começava a trabalhar e depois dava-me por vencido. Não culpo ninguém, mas o ambiente que há no país desanimava-me», começou por dizer numa sessão de perguntas numa universidade de Istambul.



Recentemente a forma física do internacional turco, que passou por Atlético de Madrid e Barcelona, foi notícia. O extremo de 35 anos confessou que se cuidava mais quando jogava no campeonato espanhol.



«Por que razão não podemos melhorar ou fazer melhores passes? Sou uma pessoa emocional e desanimo facilmente. Cuidava-me melhor em Espanha porque sentia-me mais livre. Não há nada melhor do que me sentir livre. Vejo a minha aventura em Espanha como uma história completa, vivi dias muito bons. Sinto saudades», referiu.



Arda Turan, que conta com 100 internacionalizações pela Turquia, leva apenas 12 jogos disputados pelo Gala esta temporada.

RELACIONADOS Arda Turan justifica foto em que está irreconhecível