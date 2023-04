Pouco mais de meio ano após ter anunciado o final da carreira, Arda Turan vai estrear-se como treinador.

O antigo internacional turco foi oficializado no Eyupspor, atual terceiro classificado da II Liga turca que na quinta-feira anunciou a saída de Zafer Turan após apenas quatro partidas no cargo.

Ardan Turan notabilizou-se ao serviço do Galatasaray e do Atlético Madrid, de onde saiu em 2015 para o Barcelona. Com a camisola culé ainda teve uma época de bom nível, em 2016/17, mas acabou por regressar depois à Turquia, onde jogou no Basaksehir por empréstimo do Barça e, depois, no Galatasaray.