Atenção Benfica: Talisca volta aos golos e Fenerbahçe vence
Avançado brasileiro foi titular pela primeira vez esta época e ajudou a equipa de José Mourinho a bater o Kocaelispor
O Fenerbahçe recebeu o Kocaelispor à procura da primeira vitória na Superliga Turca, entre os dois jogos com o Benfica no play-off de acesso à Liga dos Campeões. No final, a equipa sorriu, com um triunfo por 3-1.
José Mourinho fez algumas mudanças na equipa; Taslica foi titular pela primeira vez esta época, depois de ter vindo a somar minutos nos jogos anteriores.
O avançado brasileiro perdeu a parte final da época passada por lesão e ainda está à procura da melhor forma, tendo mesmo desperdiçado um penélti no empate a zero em casa do Goztepe, na jornada anterior, o que lhe valeu muitas críticas.
Outra novidade foi o central Söyüncü, que fez a assistência para o primeiro golo do jogo, marcado por Škriniar, logo aos cinco minutos.
A equipa de Mourinho podia ter aumentado a vantagem pouco depois, mas Talisca perdeu uma boa ocasião para marcar.
O Kocaelispor acabou por empatar a meio do primeiro tempo, num livre direto irrepreensível do crota Bruno Petkovic.
O Fenerbahçe garantiu a vitória no segundo tempo, com golos de Archie Brown e Talisca – marcou aos 66 minutos e celebrou mandando calar os críticos.
O brasileiro ainda festejou mais um golo, mas o lance acabou por ser invalidado por falta de Szymanski no início da jogada.
O Fenerbahçe conseguiu a primeira vitória na prova, chegou aos quatro pontos – tinha adiado o jogo da primeira jornada – e ganhou alento para o reencontro com o Benfica na quarta-feira.