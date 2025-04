Numa altura em José Mourinho está longe de ser consensual enquanto treinador do Fenerbahçe, da Turquia, após o incidente com o treinador do Galatasaray, a sua continuidade no clube é assunto de discussão no país.

Numa entrevista ao canal de Youtube Assist Analysis, Volkan Demirel, antigo guarda-redes e treinador-adjunto no Fenerbahçe, não escondeu o desejo de treinar a equipa.

«Sempre vesti todo o tipo de camisolas pelo Fenerbahçe, sem problemas. Não sei se será amanhã, se será daqui a cinco anos, se será daqui a dez anos. Não estou a pensar nisso neste momento, por favor não me interpretem mal», avisou, no entanto.

«José Mourinho devia sair de livre vontade. Se não quiser, não deve ser mandado embora. Se isso acontecer, não estou a dizer isto por mim, qualquer um pode vir, incluindo eu, não há problema», disse o internacional turco.

Porém, deu a entender que um conhecedor da casa seria mais adequado: «Isto é o Fenerbahçe, a dinâmica aqui, a atmosfera aqui é outra. Não se pode ser útil ao Fenerbahçe sem respirar a atmosfera daqui, sem entrar nessa atmosfera. Ser um adepto do Fenerbahçe é outra coisa. Os adeptos do Fenerbahçe representam o Fenerbahçe», afirmou.

Volkan Demirel fez 526 jogos pelo clube turco entre 2002 e 2019. Foi lá onde se retirou e tornou-se treinador-adjunto entre 2019 e 2021. Pela seleção turca fez 62 jogos.