O Basaksehir goleou o Kayserispor por 4-1, fora de portas, numa partida referente à 16.ª jornada da Liga turca.



Com Miguel Vieira no banco, a goleada do adversário do Sporting na Liga Europa começou a ser construída nos primeiros dez minutos. O português Miguel Lopes foi infeliz e marcou na própria baliza. Como um azar nunca vem só, o último classificado do campeonato turco sofreu novo golo da mesma forma: autogolo de Kula.



Kravets deu esperança ao Kayserispor antes do intervalo, mas o Basaksehir conseguiu segurar a vitória e chegou à goleada com tentos de Demba Ba e de Aleksic.



Com este resultado, o rival dos leões nos 16 avos de final da Liga Europa isolou-se à condição no segundo lugar.