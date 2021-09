O Besiktas, adversário do Grupo C da Liga dos Campeões, venceu o Yeni Malatyaspor por 3-0 na 4.ª jornada da Liga turca.

Aos 10 minutos, o conjunto de Istambul já vencia por 2-0, com golos do belga Batshuayi e do francês Georges-Kevin N'koudou.

Na segunda parte, ao minuto 52, Batshuayi bisou e fechou a contagem.

O Besiktas é líder provisório da Liga turca com dez pontos, a par do Konyaspor.