O Basaksehir, adversário do Sporting nos 16 avos de final da Liga Europa, foi eliminado pelo Kirklarelispor da Taça da Turquia, após o empate sem golos desta terça-feira no estádio Kirklareli Ataturk, no duelo da segunda mão dos oitavos de final.

Depois da igualdade a um golo na casa do Basaksehir, na primeira mão da eliminatória, a equipa da terceira divisão turca surpreendeu a formação do principal campeonato, beneficiando dos golos marcados fora para seguir para os quartos de final.

O defesa português Miguel Vieira foi suplente não utilizado no Basaksehir.

O Sporting joga com o Basaksehir em Alvalade a 20 de fevereiro e vai a Istambul no dia 27.

