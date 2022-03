Mario Balotelli está a renascer na Turquia ao serviço do Adana Demirispor. O internacional italiano leva 11 golos e cinco assistências em 2021/22 e chegou a ser chamado aos trabalhos da seleção de Itália.



Embora nunca se tenha afirmado como uma das figuras do futebol mundial pelos desempenhos em campo, o avançado de 31 anos considera que está ao nível de Messi e de Cristiano Ronaldo em termos de qualidade.



«Tenho a certeza que a minha qualidade está no mesmo nível de Messi e Cristiano Ronaldo, mas deixei passar certas oportunidades. Neste momento não posso dizer que são tão bom quanto o Cristiano, porque ele ganhou quantas Bolas de Ouro? Cinco? Não se pode comparar, ninguém pode aliás. Mas se falarmos apenas de qualidade para jogar futebol, não tenho que os invejar para ser honesto», disse, em entrevista ao «The Athletic».



Balotelli fez uma retrospetiva da carreira e admitiu que o seu maior erro foi ter deixado o Manchester City em 2013. Se tivesse ficado, o transalpino defende que poderia ter sido distinguido como o melhor do Mundo.



«O meu maior erro foi sair do Manchester City. Saí e fiz um bom ano e meio no Milan, mas depois tive problemas. Durante esses anos, vi que o City ficou cada vez melhor. Poderia ter ficado muito tempo como o Aguero. Se tivesse a mentalidade que tenho agora quando estava no City, teria vencido uma Bola de Ouro. Estou certo disso», referiu ainda.