O Besiktas anunciou que oito pessoas estão infetadas com covid-19 dentro do clube, entre jogadores, técnicos, funcionários e trabalhadores que frequentam as instalações da equipa principal.

O clube turco não discrimina quantos jogadores acusaram positivo, revelando apenas que os exames foram realizados no dia 13 de maio, que as pessoas infetadas vão iniciar de imediato o tratamento de acordo com o procedimento adequado e que no próximo dia 19 de maio haverá nova bateria de exames a todas as pessoas.

Recorde-se que o português Pedro Rebocho é um dos jogadores do atual plantel do Besiktas, encontrando-se até nesta altura na Turquia, mas o lateral esquerdo é um dos casos positivos, segundo foi possível saber.