O Besiktas, com os portugueses Gedson Fernandes e Rafa Silva a titulares e João Mário no banco, perdeu na tarde deste domingo por 4-2 na receção ao Goztepe, em jogo da 13.ª jornada da liga turca de futebol, agravando a sequência recente de resultados negativos no campeonato.

O jogo até começou bem para a equipa comandada por Giovanni van Bronckhorst, que chegou à vantagem de 2-0 em menos de dez minutos: um golo de Semih Kilicsoy (3m) e um autogolo de Malcom Bokele (9m) colocaram o Besiktas a vencer por 2-0.

Porém, o Goztepe ainda chegou ao empate na primeira parte, com golos do mesmo Bokele (12m) e de Taha Altikardes (32m). Na segunda parte, já perto do final, Datro Fofana fez o 3-2 para a equipa visitante, aos 82 minutos. Já em tempo de compensação, e mesmo reduzido a dez por expulsão de Juan Santos (85m), o Goztepe fez mais um golo, por David Tijanic (90+1m), fechando a vitória da equipa treinada por Stanimir Stoilov, técnico que passou por Portugal como jogador, no Campomaiorense, de 1995 a 1997.

Esta foi a terceira derrota nas últimas quatro jornadas para o Besiktas (com um empate pelo meio), mantendo-se com 21 pontos, descendo ao 6.º lugar, por troca precisamente com o Goztepe, 5.º com os mesmos 21 pontos.

Nos outros jogos do dia, o Alanyaspor, com Nuno Lima a titular e Rony Lopes suplente utilizado, empatou na visita ao Samsunspor (1-1). O Hatayspor, com Joelson Fernandes a titular e Rui Pedro no banco, também empatou a um golo na deslocação ao Konyaspor. Empate, mas sem golos, houve na visita do Kasimpasa (com Kévin Rodrigues a titular e Cafú suplente utilizado) na casa do Sivasspor.