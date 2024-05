Aziz Yildirim, candidato à presidência do Fenerbahçe, revelou esta quarta-feira que quer contratar José Mourinho, independentemente do resultado das eleições.

Em conferência de imprensa, Yildirim disse que já falou com Mourinho sobre o assunto, embora não tenham discutido sobre quaisquer detalhes contratuais.

«Proponho à atual direção do clube que falemos juntos com José Mourinho. Juntos vamos convencê-lo, para que seja o novo treinador da nossa equipa, independentemente do resultado das eleições de 09 de junho», referiu, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

«Disse-lhe [a Mourinho]: ‘O Fenerbahçe precisa de ti e tu precisas do Fenerbahçe”, referiu Aziz Yildirim, acrescentando: “Fiquemos tranquilos, ele não vai para a Arábia Saudita, ele não precisa de dinheiro», acrescentou.

De acordo com a informação do diário Sporx, Aziz Yildirim, que já foi presidente do Fenerbahçe entre 1998 e 2018, prometeu a Mourinho um contrato de 100 milhões de euros.