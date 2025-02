José Mourinho já reagiu ao caso que está a abalar o futebol turco, depois de a equipa do Adana Demirspor ter abandonado o jogo com o Galatasaray, ao minuto 34, em protesto pelas decisões tomadas pela equipa de arbitragem na partida referente à 23.ª jornada do campeonato local.

Numa publicação mordaz nas redes sociais, o treinador do Fenerbahçe começa por publicar o vídeo do lance que originou o penálti favorável ao Galatasaray, para de seguida se mostrar no interior de um avião, a consultar o dossiê do duelo com o Anderlecht, para o play-off da Liga Europa, ao som o clássico «Chamem a polícia», dos Trabalhadores do Comércio.

Ao longo da temporada, Mourinho tem criticado, de forma recorrente, o trabalho das equipas de arbitragem, com especial enfoque nos jogos que envolvem o Galatasaray, líder da Liga turca, com 57 pontos. O Fenerbahçe surge logo a seguir na tabela, com 54, mas mais um jogo realizado.