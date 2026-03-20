Deniz Gül e dois ex-Benfica convocados pela Turquia para a qualificação para o Mundial
Seleção turca precisa de vencer para garantir um lugar na competição
O avançado do FC Porto Deniz Gül foi convocado pelo selecionador Vincenzo Montella para os próximos confrontos da Turquia, que são decisivos para a presença dos turcos no Campeonato do Mundo.
Na lista dos 30 convocados, constam ainda os dois ex-Benfica: Orkun Kokcu e Kerem Akturkoglu, que se transferiram no último verão para a liga turca.
A seleção da Turquia defronta a Roménia, dia 26 de março. Em caso de vitória, os turcos esperam pelo vencedor do encontro entre Eslováquia e Kosovo, para disputar um lugar no Mundial 2026.
Dünya Kupası Play-Off’unda mücadele edecek #BizimÇocuklar’ın aday kadrosu açıklandı! 🇹🇷🔥— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) March 20, 2026
Finallere giden yolda, Ay-Yıldızlılar hazırlıklarına bugünden başlıyor! 💪 pic.twitter.com/cuf6yiaArW
