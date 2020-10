Na cerimónia de apresentação oficial como jogador do Besiktas, Vincent Aboubakar revelou que pediu ao FC Porto para sair «porque não podia continuar mais um ano sem jogar».



«Eu queria sair do FC Porto. Não podia ficar mais um ano sem jogar e disse aos responsáveis do clube: 'quero sair para ganhar tempo de jogo'. Já conheço o Besiktas, conheço esta casa e voltei para ganhar ritmo e vamos ver como as coisas vão correr. Estou muito tranquilo», referiu, na conferência de imprensa.



Exprimindo-se em português, o internacional camaronês garantiu que está fisicamente apto para jogar. «Gosto muito deste clube. Estive muito tempo sem jogar, mas já não estou lesionado, estou pronto para jogar e para ajudar a equipa e os meus companheiros», disse.



«Depois dessa lesão, estou pronto para jogar. Agora a decisão de jogar ou não dependia do treinador [Conceição]. A prova foi que quando tive oportunidade de jogar, marquei dois golos. A decisão não era minha», acrescentou.



Esta é a segunda passagem de Aboubakar pelo clube turco, depois de na época 2016/17 ter anotado 19 golos em 38 partidas.



A apresentação de Aboubakar em português: