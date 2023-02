Christian Atsu, extremo ganês ex-FC Porto, está dado como desaparecido durante o sismo na Turquia.

O jogador de 31 anos é um dos dois jogadores do Hatayaspor que a imprensa turca revela que pode estar soterrado nos escombros da cidade de Hatay, uma das mais atingidas pelo sismo da madrugada de segunda-feira.

Além de Atsu, colega de equipa do português Rúben Ribeiro e do caboverdiano Zé Luís, Onur Ergun é outro jogador dado como desaparecido, tal como Taner Savut, diretor desportivo do clube, e o tradutor Emre Aslan.

Refira-se que Atsu estreou-se a marcar pelo Hatayaspor no domingo, apontando o golo da vitória sobre o Kasimpasa nos descontos da partida.

Recorde-se que Christian Atsu chegou a Portugal ainda com idade júnior para jogar no FC Porto, esteve emprestado uma época ao Rio Ave e foi depois contratado pelo Chelsea, ainda que nunca tenha chegado a jogar pelos Blues. Em Inglaterra, representou ainda o Everton, Bournemouth e Newcastle, por empréstimo, antes de se transferir para este último em 2017.

De acordo com o jornal Fanatik, o também jogador Kerim Alici saiu dos escombros pelos próprios meios e está a salvo.