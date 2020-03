Fatih Terim pôde regressar a casa nesta segunda-feira, após estar hospitalizado durante sete dias. No Instagram, deixou uma mensagem onde dizer ter aprendido «muito com a experiência».



«Este é o texto que o mundo inteiro vai ter que passar. Eu aprendi muito com esta experiência e vou passar a aproveitar melhor a vida. Vou passar mais tempo com a minha família, perdoar mais, procurar mais alegria», afirmou, num texto onde agradeceu a familiares, amigos e aos profissionais de saúde que o acompanharam.



O técnico de 66 anos cumpre a terceira temporada no Galatasaray, depois de ter liderado a seleção turca durante quatro anos.