O Fenerbahçe, treinado pelo português José Mourinho, venceu esta segunda-feira na visita ao Konyaspor, por 3-2, em jogo da 19.ª jornada da liga turca.

A equipa treinada por Mourinho ficou em desvantagem logo aos 24 segundos, deu a volta ainda na primeira parte, que terminaria com o 2-2 no marcador, tendo chegado ao golo da vitória já na segunda parte.

Ainda mal se tinha jogado em Konya e Pedrinho, a passe de Kramer, rematou rasteiro na direita da área, fazendo o 1-0 para a equipa da casa.

No entanto, o Fenerbahçe conseguiu dar a volta ao marcador, a partir de dois lances de canto. Aos 14 minutos, Tadic bateu um canto do lado direito e Mert Müldür cabeceou para o fundo da baliza, fazendo o 1-1. Aos 25 minutos, após canto do lado esquerdo, batido por Szymanski, Söyüncü cabeceou para o 2-1, num lance em que o guarda-redes Slowik ficou um pouco mal na abordagem, ao falhar o soco na bola para afastá-la da área.

A primeira parte acabaria, no entanto, com mais um golo e para a equipa da casa. Kramer, após cruzamento de Guilherme na esquerda, cabeceou para o 2-2, aos 44 minutos.

Na segunda parte, o Fenerbahçe fez o golo da vitória aos 70 minutos, por Dusan Tadic, que recuperou a bola na área e finalizou após um mau passe do guarda-redes Slowik.

O Fenerbahçe volta às vitórias fora de casa depois de, nas duas anteriores visitas para a liga, ter empatado ante o Eyupspor e perdido com o Besiktas. Em 2025, são duas vitórias noutros tantos jogos para a equipa treinada por Mourinho.

Na classificação, o Fenerbahçe soma agora 42 pontos, mantendo-se a oito do líder Galatasaray, que tem 50. O Samsunspor é 3.º classificado, com 36 pontos. O Konyaspor mantém-se com 20 pontos e é 15.º classificado.

À mesma hora, no fecho da jornada, o Goztepe recebeu e venceu o Kasimpasa, por 5-0.