Tal como em grande parte da temporada, o Fenerbahçe passou por dificuldades e acabou por empatar em casa. Este domingo não foi exceção, com um empate tardio diante do Kayserispor, em jogo da 30.ª jornada da Liga turca (3-3).

José Mourinho persegue o sonho de devolver o Fenerbahçe à conquista do título turco, algo que não acontece desde 2014. Estão a cinco pontos do líder Galatasaray, com mais golos marcados e mais um tento sofrido.

Mourinho deixou vários elementos importantes no banco de suplentes. O jogo começou bem para os visitantes, com golo de Civelek aos sete minutos. Aos 36, surgiu a resposta do Fenerbahçe com Talisca a aproveitar um erro flagrante do guarda-redes contrário.

Na segunda parte, seria o guardião do Fenerbahçe a ficar mal na fotografia. Livakovic cometeu auto-golo e o Kayserispor voltou a ficar na frente. Mourinho não quis ficar a observar e fez três alterações para dar um pendor mais ofensivo à sua equipa. Abdicou até de um defesa.

O empate chegou aos 64 minutos por intermédio de Saint-Maximin e o 3-2 surgiu aos 79 minutos novamente por Talisca, de grande penalidade. Porém, o Kayserispor ainda empatou aos 90+4m num momento de desconcentração do Fener. Para desespero de Mourinho, Skriniar ainda acertou no poste após isso.

Faltam seis jogos para o final do campeonato. As chances de José Mourinho conquistar o título turco ficaram mais reduzidas a partir deste domingo. A equipa visitante fica em 13.º lugar após este jogo.