Depois do empate comprometedor na receção ao Kayserispor, o Fenerbahçe, treinado pelo português José Mourinho, regressou às vitórias este sábado na liga turca: 3-1 na visita ao Gaziantep, em jogo da 33.ª jornada.

Um triunfo obtido com uma reviravolta relâmpago, já que o Gaziantep esteve em vantagem, com um belo golo de Alexandru Maxim, num remate de pé direito, de fora da área, aos 13 minutos. Porém, o Fenerbahçe marcaria, mais tarde, três golos em menos de quatro minutos.

O intervalo chegou com o 1-0 no marcador e o Fenerbahçe deu a volta ao resultado na segunda parte. Aos 56 minutos, En Nesyri marcou, mas o lance foi anulado por fora de jogo de Dzeko. Mas, mais tarde, a equipa visitante resolveria o jogo num ápice.

Aos 68 minutos (mais precisamente aos 67:39m), Talisca, de penálti, fez o 1-1, num lance antecedido de uma falta assinalada a Bruno Viana sobre En Nesyri. No minuto seguinte, após canto de Dusan Tadic, do lado direito, Edin Dzeko fez o 1-2 no marcador. E, pouco depois, aos 72 minutos (exatamente aos 71:21m), Fred fez o 3-1, com um remate na área, numa recarga. Foram, portanto, três golos em três minutos e 42 segundos de jogo.

Com este resultado, o Fenerbahçe, segundo classificado, passa a somar 75 pontos, menos dois do que o Galatasaray, que tem 77 e visita o Eyupspor no domingo.