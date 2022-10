Com dois jogos ainda por disputar, o Fenerbahçe de Jorge Jesus já está apurado para a fase seguinte da Liga Europa.

Ora o clube turco não deixou passar esse feito e já «promoveu» o treinador português a maestro da equipa de Istambul.

O Fenerbahçe é atualmente líder do grupo B da Liga Europa e no campeonato turco ocupa a quarta posição, com menos um jogo, que em caso de vitória ascenderá ao primeiro posto.