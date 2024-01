O Fenerbahçe foi até ao terreno do Gaziantep vencer por 1-0, em jogo da vigésima jornada da Liga turca. O português Miguel Crespo não foi utilizado na equipa visitante devido a lesão, no encontro que marcou a estreia de Bonucci no conjunto de Ismail Kartal.

O único golo da partida surgiu aos 81 minutos. Já depois de Dzeko ter falhado uma grande penalidade, Szymanski assistiu e Kahveci deu os três pontos ao Fenerhaçe.

Com esta vitória, o emblema de Istambul segue líder isolado do campeonato turco, com 53 pontos, mais cinco do que o Galatasaray, que tem menos um jogo realizado. O Gaziantep está no décimo sexto lugar, com 21 pontos.