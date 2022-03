Burak Yilmaz, capitão da seleção turca, foi um dos protagonistas da meia-final do play-off de acesso ao Mundial que acabou com a vitória de Portugal por 3-1.

O avançado de 36 anos marcou o golo da Turquia aos 66m, mas aos 85m falhou um penálti que daria o 2-2, tornando-se réu de uma equipa em que tantas vezes foi herói.

No final da partida, o jogador foi à conferência de imprensa anunciar que o jogo desta quinta-feira no Dragão foi o último com a camisola da seleção e lamentou que o penálti falhado seja a imagem da despedida. Um peso que nunca o vai largar.

«Pensei que ia marcar o segundo golo, não há nada a dizer. O resto da minha vida vou viver com esta penalidade falhada, com esta tristeza», começou por dizer.

«Foi o meu último jogo e vou terminar a carreira na seleção, há muito jovens jogadores. Os mais novos vão representar bem a seleção no futuro que aí vem. Até agora, sempre dei o máximo pela minha seleção, por esta camisola. Deixar a seleção não tem nada que ver com o penálti falhado», concluiu.

O jogador dos franceses do Lille foi internacional turco 77 vezes e marcou 31 golos.